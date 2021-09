Helene Fischer: Jubel-News! Die Fans sind außer sich

Die Doku soll Helene Fischer so "persönlich und nah wie nie zuvor" zeigen. "Magische Gänsehaut-Momente auf der Bühne, State-of-the-Art-Inszenierungen eines internationalen Produktionsteams und den größten deutschen Superstar so persönlich und nah erleben wie noch nie zuvor: Helene Fischer setzt mit ‚Im Rausch der Sinne‘ neue künstlerische Maßstäbe", heißt es in einer Mitteilung beim ZDF. Im kommenden Jahr kehrt Helene Fischer übrigens auch auf die Bühne zurück und gibt ein Mega-Konzert. Innerhalb weniger Tage waren beinahe alle Karten weg.

Schlimme Fotos von Helene Fischer nach ihrem Comeback aufgetaucht - mehr dazu hier im Video: