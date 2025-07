Florian Silbereisen & Helene Fischer: Freundschafts-Verrat

Wir erinnern uns: Auch damals war es jemand aus ihrem näheren Umfeld, der die Baby-News herausposaunte, bevor die Sängerin selbst dazu kam. Helene reagierte verletzt und meldete sich wenig später mit einem emotionalen Instagram-Posting selbst zu Wort: "So schön meine derzeitige Verfassung auch ist, hätten wir gern noch etwas länger gewartet, bis diese Nachricht die Öffentlichkeit erreicht (…) Nun ja, jetzt ist’s raus. Zwar leider nicht selbstbestimmt, aber mir bleibt noch zu sagen: Sorry an alle, die in den letzten Monaten mit mir gearbeitet haben, Geschäftspartner, Freunde und sogar Verwandte, denen ich nichts davon gesagt habe. Ich habe euch und indirekt auch mich nur schützen wollen. Gern hätte ich euch davon persönlich erzählt."