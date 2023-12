Helene Fischer: Mega Aufstand gegen die Sängerin!

Bereits im Vorfeld hatte es viel Unmut gegeben: Für die Aufzeichnung der Sendung am 1. und 2. Dezember in der Messehalle Düsseldorf wurden Ticketpreise von bis zu 399 Euro aufgerufen. Wer so viel Geld zahlt, um sein Idol in einzigartigem Rahmen live zu erleben, erwartet zumindest eine gute Sicht. Doch dem war wohl nicht so: Im Platin-Bereich hatten viele Zuschauer ständig den Rücken des Kameramanns vor Augen anstatt freier Sicht auf Helene. Auf Instagram machen die Fans ihrem Unmut Luft: "Die Show war toll, die Plätze für 380 Euro katastrophal. Hab’ null gesehen, was ich schade finde", schreibt eine Instagram-Userin. Eine andere mault: "Die Bühne war viel zu niedrig"; die nächste: "Das ist mittlerweile alles nur noch Abzocke der Zuschauer!"

Wer einmal Platz genommen hatte, durfte seinen Sitz für die nächsten fünf (!) Stunden nicht mehr verlassen. Pech für alle, die Durst hatten oder mal kurz zur Toilette wollten – striktes Aufstehverbot! Auch während der schier endlos wirkenden Umbau- und Outfitwechsel-Phasen im Programm. Und wer vor Showbeginn seinem Bedürfnis nachgehen wollte, musste ebenfalls geduldig sein: Vor den nur rund 20 Toiletten für 12.500 Zuschauer bildeten sich lange Warteschlangen. Für ein stilles Wasser (8 Euro plus 3 Euro Pfand für den Becher!) musste man ebenfalls eine halbe Stunden anstehen – "Und dann durfte man das Getränk nicht mal mit in den Saal nehmen", meckert ein Follower.