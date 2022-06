Helene Fischer: Mit Baby Nala beginnt sie allein ein neues Leben in München

Mit ihrem schicken Kinderwagen (ein Model der Marke Joolz Day+, rund 1300 Euro) ging es weiter durch die Münchner Innenstadt. Im Szene-Eiscafé "I love Leo" setzten Helene und ihre Mutter Maria sich an einen Tisch – und dann geschah das, worauf alle so sehnsüchtig gewartet haben: Helene nahm die süße Nala auf ihren Schoß. Mit großen Augen beobachtete die Kleine ihre Mama. Dass das Café überfüllt war, störte Helene überhaupt nicht. Sie schob sogar ihre Sonnenbrille ins Haar, sodass sie nun wirklich jeder erkannte. Die Kleine trug ein süßes, blaues Karokleidchen von Burberry Kids (Preis um die 320 Euro). Es waren wirklich innige, rührende Momente, die der Superstar da quasi mit der ganzen Welt teilte.

Was für eine Kehrtwendung! Noch vor einiger Zeit wäre so ein Stadtbummel undenkbar für die Schlagerkönigin gewesen. Helene versuchte stets, möglichst überall inkognito zu bleiben. Oft trug sie Basecap, Schal und Sonnenbrille, damit niemand sie erkennt. Zu Hause am Ammersee sah man meist nur Thomas vor der Villa. Helene hingegen schien sich lieber zu verschanzen. Seltsam, dass die Sängerin an diesem schönen sonnigen Tag in München ohne Thomas plötzlich wie ausgewechselt ist. Sie wirkte entspannt mit ihrem Baby, nahbar und befreit. So als hätte sich die 37-Jährige von irgendetwas losgelöst ...

Helenes neues Lebensgefühl teilte ihr "Team Helene" sogar vor einigen Tagen auf ihrer Instagramseite: "Eigentlich bin ich jetzt komplett in meiner Mitte und bin da angekommen, wo ich immer sein wollte." Die 37-Jährige steht nun wirklich voll und ganz zu ihrer Mamarolle.

Doch welche Rolle spielt dabei noch ihr Lebensgefährte Thomas Seitel? Zwar schrieb sie neulich die Songzeile: "Das ist ein Neubeginn mit dir." Aber vielleicht meint Helene damit nicht Thomas, sondern ihre kleine Tochter Nala. Denn das Mädchen scheint sie jetzt glücklicher zu machen, als sie es jemals war.