Helene Fischer: Mord in der Nachbarschaft! Große Angst um ihre Familie

Der schreckliche Mord geschah in ihrer Nachbarschaft. Nicht einmal zehn Kilometer von Helene Fischers (40) Paradies am Ammersee entfernt wurde der ehemalige Chefdesigner von Rolls Royce (74) brutal in seinem Haus umgebracht. Jetzt konnte der grausame Messermörder von Herrsching in Frankreich, in der Nähe von Paris, gefasst werden. Das klingt erst einmal beruhigend. Aber die Todesangst um Helenes Familie bleibt. Denn der Schrecken sitzt tief.