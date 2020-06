Helene Fischer: Öffentliche Demütigung ihres Freundes

Kaum vorstellbar, dass dem Sänger vor der Veröffentlichung nicht klar war, mit wem die Zuhörer sein melancholisches Lied in Verbindung bringen – schließlich ist der Gedanke, er könnte es für seine Verflossene geschrieben haben, für emotional involvierte Fans nicht vollkommen weit hergeholt. Will Florian etwa Geld mit seiner einstigen Beziehung verdienen – oder seiner Karriere noch mehr Schwung verleihen? Dabei läuft die ohnehin gerade ziemlich sensationell: Seine neuen Shows „Willkommen im Schlager-Xirkus – Stars & Hits in Leipzig!“ und „Schlagerlovestory“ sorgen für Quote, sein Gastauftritt als „DSDS“-Juror kam super an, und als „Traumschiff“-Kapitän segelt er rasant im Aufwind.

Bei so rauschenden Erfolgten könnte Florian doch eigentlich in seinen Liedern auch mal andere Töne anschlagen – ganz ohne gefühlten „Helene-Bonus“...

Im Video seht ihr, welche Kollegin Florian offenbar den Kopf verdreht hat: