Helene Fischer: Offiziell getrennt! Doch sie kann ihn nicht gehen lassen

"Unsere Körper sind wie ein Magnet", singt Helene Fischer in einem ihrer Hits. Und wenn man die Sängerin und ihren Ex-Partner Florian Silbereisen so beobachtet, dann trifft diese Zeile doch einfach perfekt auf sie zu! Denn obwohl das Traumpaar 2018 seine Trennung verkündete, ziehen sie sich wie Magneten immer wieder an. Es ist doch offensichtlich: Helene kommt nicht von Florian los!