Helene Fischer: Rührende Liebeserklärung an ihre Eltern

Auch ihre Eltern hat die Sängerin dabei nicht vergessen. Bei einem Kozert in der Kölner Arena machte sie ihnen vor 18000 Menschen eine rührende Liebeserklärung. Mit Tränen in den Augen kündigt sie an, als nächstes ihren Song „Du hast mich stark gemacht“ singen zu werden. „Den möchte ich meinen wundervollen Eltern widmen, die auch heute Abend hier sind. Ich bin ihnen unendlich dankbar. Danke, Mama“, ruft sie ins Mikrofon.