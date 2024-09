Helene Fischer: Schock für die Fans! "Ganz kurz Schnappatmung gehabt ..."

Wer an Helene Fischer (40) denkt, hat sofort einen Ohrwurm zu "Atemlos" oder "Achterbahn". Jetzt könnte sich das schnell ändern. Denn statt Super-Schlager macht die Blondine nun zuckersüße Kindermusik. Sie bringt ein Album mit Kinderliedern raus! Trällern wir also bald alle "Aramsamsam" oder "Alle meine Entchen"? Man darf gespannt sein. Was aber sicher ist: Die Verkündung sorgte bei den Fans ganz kurz für Schnappatmung! Grund ist vor allem die Art und Weise der Ankündigung ...