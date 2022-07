Helene Fischer: Trennung! Der Schmerz sitzt trotz Babyglück tief

Wie Helene nämlich bei "Das große Schlager-Comeback 2022" von Florian Silbereisen am vergangen Wochenende berichtete, hat sie in ihrem neusten Liebwerken ein paar sehr tiefsitzende Emotionen verarbeitet. Helene erläutert: "Ich habe zum ersten Mal tatsächlich sehr, sehr persönliche Songs aufgenommen. Ich habe selber geschrieben und es handelt von meinen eigenen Erlebnissen. Ich möchte, ehrlich gesagt, die Person gar nicht benennen, weil ich glaube, dass so viele Menschen sich mit diesem Lied identifizieren können." Sie ergänzt: "Und, ich glaube, jeder hat sein Päckchen zu tragen und hat vielleicht schon mal eine Person ziehen lassen müssen. Und so ging es mir eben auch, ich habe es darin verarbeitet. Aber trotzdem schaue ich immer mit einem Lächeln nach oben und ich hoffe, dass ich diese Person dann irgendwann wiedersehen werde." Wow! Ehrliche Worte, die einen tiefen Einblick in das Innerste von Helene Fischer gewähren! Ob uns die Power-Frau in der nächsten Zeit wohl noch mehr mit emotionalen Geständnissen dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein ...