Helene Fischer: Trennungs-Drama

Wie "Neue Post" berichtet, hat Helene wieder das Arbeitsfieber gepackt. Gerade erst präsentierte sie stolz ihr neues Duett "I’ll Stand By You" mit dem amerikanischen Musiker Josh Groban (40). "Ich habe es so genossen, im Studio zu stehen", erklärte sie kurz danach voller Begeisterung. Die Arbeit am neuen Album ist ebenfalls in vollem Gange.

Manchmal sickern Details durch. Thomas Seitels Vater Günter verrät: "Helene ist jedoch oft unterwegs. Da stehen, glaube ich paar neue Sachen an, die sie aber nicht erzählt, weil es scheinbar alles noch geheim ist."

Und es kommt noch mehr: "Wir schieben natürlich jetzt alles an und planen", erklärte Helene zum Jahreswechsel. "Lasst uns darauf freuen, was 2021 für uns bereithält."

Wenn die Corona-Lage es zulässt, geht es also wieder richtig los. Denn bisher war es immer so, dass Helene nach ihrer CD-Veröffentlichung auf Tournee ging. Zeit fürs Privatleben blieb schon da kaum: "Ich bin ja nie vor ein Uhr aus der Halle gegangen und dementsprechend kurz fielen auch die Nächte aus." Vor allem, weil Helene stets eine kleine Ewigkeit auf Tour war. Das letzte Mal war sie sieben Monate unterwegs.

Wochenlang wird Helene vermutlich auch diesmal von Stadt zu Stadt reisen, in Hotelzimmern schlafen. "Diese Einsamkeit, das ist schon verrückt", gestand sie. Und: "Ich schotte mich ab, damit ich wieder zu mir komme."

Wird Thomas dann in ihrem Leben viel Platz sein wie jetzt? Je mehr Termine, je mehr Verpflichtungen, desto öfter sind die beiden getrennt. Nicht, dass Thomas von all dem noch überrascht würde....

Helene will wieder mehr. Zurück auf die Bühne. Sie will arbeiten, Musik machen, Vollgas geben. „Ich freue mich jetzt schon auf viele weitere schöne Augenblicke mit euch“, verrät sie. Ob Thomas mit ihrem Tempo mithalten kann – das muss sich erst noch zeigen.

Helene Fischer: Ausgetauscht durch eine andere Frau. Im VIDEO erfahrt ihr mehr: