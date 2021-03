Helene Fischer & Florian Silbereisen: Es gibt kein zurück mehr - Dieser Abschied ist jetzt für immer

Zu dieser Zeit war Florian Silbereisen noch der Mann an Helenes Seite. Keiner kennt die schöne Sängerin wohl so gut wie er. Flori weiß, wie akribisch sie jedes Detail plant, wie genau sie auf jede Facette ihres Äußeren achtet. Und auch, wie wichtig Freundschaften für die Schlager-Queen sind. Flori versteht daher, dass Sascha Gaugels tragischer Tod Helenes Herz schwer belasten muss.

Für Helene Fischer ist das die einzig positive Nachricht in dieser furchtbaren Tragödie. Sie weiß, auf wen sie in den dunkelsten Stunden zählen kann. So viele Höhen haben Florian und Helene gemeinsam erklommen. Und auch in schweren Zeiten standen sich der Entertainer und die Ausnahmekünstlerin stets zur Seite. Ein Vertrauen, das sich über viele Jahre aufgebaut hat und das nur wenig erschüttern kann.

"Wir sind durch so viele tolle Momente gegangen. Privat, beruflich", sagte Helene vor laufenden Kameras beim "Schlagerboom 2019" zu Flori. "Und ich bin so dankbar, weiterhin dich als so tollen Menschen in meinem Leben zu haben!" Denn auf ihn kann sie eben immer zählen ...