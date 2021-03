Helene Fischer & Florian Silbereisen: Ihr großes Liebeswunder wird endlich wahr

Wieso sich das Paar getrennt hat, haben die zwei nie verraten. Sicher ist: Sie hatten kaum Zeit füreinander, beide haben viel gearbeitet. Klar ist auch: Florian wollte gerne Kinder haben, sagte stets, dass er von "fünf Floris" träumt. Aber dazu sollte es nicht mehr kommen.

Im Englischen gibt es ein Sprichwort: "You don't know what you've got 'til it's gone." Auf Deutsch heißt das so viel wie: "Man weiß erst, was man hatte, wenn man es verloren hat." Nach einer Trennung fragt sich so manch einer: Warum haben wir uns überhaupt getrennt? Wir waren doch so glücklich.

Helene und Florian waren glücklich. Doch irgendwo auf dem Weg ist etwas passiert. Können sie noch mal zurückkehren und den Weg doch weitergehen? Dafür muss Helene nun auf ihr Herz hören und entscheiden: Wähle ich den neuen Mann? Oder wähle ich den Mann, der mich zehn Jahre lang auf Händen getragen hat? Es wird ihr Sommer der Entscheidung.