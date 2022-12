Helene Fischer & Florian Silbereisen: Liebeserklärung unter Tränen!

Als Florian in dem MDR-Talk "Gäste zum Kaffee" gefragt wurde, wie schwer die zehn Jahre an der Seite von Superstar Helene waren, antwortete er mit leiser Stimme: "Sie waren nicht schwer, sondern einfach nur wunderbar." Dabei schimmerten Tränen in seinen Augen. Wow, was für eine hinreißende Liebeserklärung an SEINE Helene. Ja, es ist noch so viel Liebe zwischen ihnen!