Helene Fischer & Sarah Connor: Freundinnen-Zoff! Jetzt kommt alles raus

Konkurrentinnen waren Sarah und Helene in gewisser Weise schon immer. Beide sind megaerfolgreich und machen deutsche Musik. Klar, dass die Fan-Communities sich deutlich überschneiden. Trotzdem schworen die Sängerinnen stets auf ihre Freundschaft, fanden in Interviews viele lobende Worte übereinander. Helene spielte sogar in einem Musik-Video von Sarah Connor mit. "Ich habe Helene eine Sprachnachricht geschickt und ihr von meiner Videoidee erzählt, eine Collage von Freunden aus der ganzen Welt zu machen, die einen kleinen Gruß schicken (…), und sie hat sofort zugesagt. Ich bin ein bisschen verliebt", jubelte Sarah damals.