Helene Fischer und Thomas Seitel: Die Polizei ermittelt! Sie bangen um Tochter Nala

Was ist passiert? Überall im Ort hängen derzeit Schilder mit einer Warnung, wie "die aktuelle" berichtet. Der Text: "Achtung, liebe Gemeinde! Hier bei uns wurde eine ältere, männliche Person gesehen, die an der Seestraße Kinder angesprochen hat! So etwas ist bei uns noch nie vorgekommen! Bitte achtet unbedingt auf verdächtige Personen!" Zeilen, bei denen es allen Eltern eiskalt den Rücken runterlaufen dürfte...