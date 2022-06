Helene Fischer: Unerwarteter Kurswechsel! Sie geht jetzt ihren eigenen Weg mit Baby Nala

Und es sieht ganz so aus, als wäre ihr mit dieser Entscheidung eine schwere Last von der Seele gefallen. Lange hatte sie sich vor der Öffentlichkeit verschanzt, war geradezu verzweifelt darauf bedacht, ihre Privatsphäre zu schützen und das junge Familienglück mit ihrem Thomas Seitel (37) und Baby Nala ungestört zu erleben. Dafür nahm sie sogar in Kauf, ihre Fans zu enttäuschen, die nach der langen Auszeit ihres Idols sehnsüchtig auf ein Lebenszeichen warteten. Doch Helene war noch nicht bereit, ihr kleines Nest zu öffnen – nur ein einziges Mal zeigte sie sich nach Nalas Geburt für einen bejubelten Auftritt in der Schweiz. Vielleicht spürte sie da ja, dass die Zeit langsam reif war, sich aus der selbst gewählten Isolation zu lösen und ihr wundervolles neues Leben mit der Öffentlichkeit zu teilen. Denn: Was gibt es denn schon zu verstecken, wenn alle Welt sich mit einem freut? Jedenfalls schien es ihr richtig gut zu tun, ihr größtes, schönstes Glück endlich zu zeigen: Wie befreit, lachend und plaudernd bummelte sie mit ihrer Mutter Maria und Töchterchen Nala durch die Münchner Innenstadt, ließ sich nicht einmal von Menschen stören, die ihre Handys zückten. Einfach so entspannt und unbeschwert wie jede andere junge Mama, die den nahenden Sommer genießt …