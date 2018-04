Helene Fischer: Verstörende Beichte!

Dass sind definitiv erschreckende Töne von Schlagerkönigin Helene Fischer! Die schöne Blondine ist bekannt dafür, dass sie bei ihren Bühnen-Shows absolut alles gibt. Immer wieder begeistert sie ihre Fans mit akrobatischen Meisterleistungen. Das Helene dafür jedoch fast jedes Mal an ihre körperlichen Grenzen gehen muss, ist den meisten ihrer Anhänger sicherlich nicht bewusst. In einem überraschen offenen Statement verrät Helene nun, wie es ihr bei ihren Bühnen-Shows wirklich geht.

Helene Fischer: Böse Vorwürfe von einer Kollegin

Helene Fischer: "Wie unter Drogen"

Wie Helene jetzt berichtet, scheinen ihrer Bühnen-Shows für sie anstrengender zu sein, als erwartet. Obwohl die Auftritte der Schlägerkönigin wie aus dem Ärmel geschüttelt wirken -schließlich ist Helene eine absolute Power-Frau-, verrät Helene nun, wie es ihr wirklich dabei geht. So berichtet sie bei der ZDF-Show "Leute heute": "Ich glaube, so fühlt man sich, wenn man Drogen nimmt. Das kann man leider nicht beschreiben. Ich würde es gerne jedem mal zeigen, was das für ein komischer Schmerz ist, weil man hat wirklich das Gefühl, die Augen kommen raus. Das ganze Blut geht in den Kopf, aber auch in die Füße, es verteilt sich sehr schön. Und da kommt man zu so einem Punkt, wenn er dann noch mal mehr gibt, dann habe ich das Gefühl, es platzt gleich." Ehrliche Worte, die Helenes Körpereinsatz beschreiben. An Aufgeben denkt die Schönheit dabei jedoch nicht...

Helene Fischer: Sie ist ein Allround-Talent

Obwohl Helene rund um die Uhr am Arbeiten ist, scheint sie von einer Pause nicht viel zu halten. So erklärt sie: " (...) Trotzdem versuchen wir natürlich noch, jetzt jede Zeit zu nutzen und jede freie Minute tatsächlich auch, an jedem Detail noch mal zu arbeiten. Gerade diese Nummer, wo ich im Gurt fliege und die ja so leicht und wunderschön aussehen soll, da steckt eine Menge Arbeit dahinter." Mehr Power geht definitiv nicht!