Für den guten Zweck: Helene Fischer tauscht Mikro gegen Pinsel – und das Ergebnis ist wild!

Aber warum bemalt Helene ausgerechnet eine Ziegenstatue? Tatsächlich steckt dahinter eine wohltätige Absicht: Der Erlös des farbenfrohen Tieres geht an das Projekt "Heidi Goats India" des Vereins IndienHilfe Deutschland e.V. Mit dieser Aktion sollen bedürftige Familien in Indien echte Ziegen erhalten – insgesamt 1.000 sollen gespendet werden. Ziel des Ganzen sei es, die "Ernährungs- und Einkommenssituation" der Familien zu verbessern, so die Hilfsorganisation.

Also ein wirklich gutherziges und wichtiges Projekt, an dem sich Helene beteiligt.