Helmut Kohl: Dramatische Szenen! Sein Erbe wird mit Füßen getreten

Ganz in Schwarz gekleidet klammert sie sich an das Holzkreuz. Ihre Miene ist leidend. Und gleichzeitig fest entschlossen. So als wolle Helmut Kohls († 87) Witwe Maike Kohl-Richter (58) allen zeigen: Das Grab meines Mannes ist mein Eigentum! Ich habe hier das Sagen! Ihr bekommt mich hier nicht weg! Am Grab des Altkanzlers spielen sich Schock-Szenen ab.

