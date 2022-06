Helmut Kohl: Er liegt im falschen Grab

Von 1962 bis 2008 war Ecki Kohls Fahrer – und ein enger Vertrauter. Doch wenn er heute an das Grab seines ehemaligen Chefs denkt, wird er ärgerlich. "Es schmerzt mich, dass noch immer ein angemessener Grabstein fehlt", sagt er. Auch den hässlichen grünen Metallzaun um die Grabstelle und die Überwachungskameras seien deplatziert. Am meisten aber hat ihn erschüttert, dass der Ex-Staatschef in Speyer seine letzte Ruhe fand – gegen seinen Willen. Denn eigentlich hätte der Politiker auf dem Friedhof in Ludwigshafen-Friesenheim beerdigt werden sollen, wo auch seine erste Frau Hannelore († 68) liegt, mit der er 41 Jahre verheiratet war. Ecki meint traurig, er kann nicht zählen, wie oft Kohl diesen Wunsch geäußert hatte ...