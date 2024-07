Helmut Kohl: Neuer Skandal um sein Grab

Eigentlich ist es ein friedlicher, stiller Ort der inneren Einkehr, der Andacht. Der Adenauerpark in Speyer, in dem sich Helmut Kohls († 87) Grab befindet. Doch seitdem der Altkanzler 2017 dort beerdigt wurde, spielen sich immer wieder Schock-Szenen ab. Nun sorgt seine Witwe Maike Kohl-Richter (59) für ein neues Drama! Denn obwohl der Tod des Politikers bereits über sechs Jahre her ist, befindet sich seine letzte Ruhestätte weiterhin nicht in würdigem Zustand.