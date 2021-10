Helmut Lotti: 4. Hochzeit mit seiner Freundin? Jetzt spricht er Klartext

Drei Jahre liegt seine gefeierte Rückkehr in den Jazz- und Soulbereich bereits zurück, dann wurde es erneut still um Musiklegende Helmut Lotti. Im September 2021 meldet sich der belgische Musiker nun endlich wieder mit einem neuen Album bei seinen treuen Fans. In „Italien Singbook“ verarbeitet der gebürtige Flame seine Liebe zum romantischen Italien und dem Suchen nach "Amooore". Auch sich selbst bezeichnet Helmut Lotti als geborenen Romantiker, wie er im Interview mit „Das Neue“ verriet. Trotzdem kommt eine vierte Hochzeit mit seiner neuen Freundin für ihn nicht in die Tüte...