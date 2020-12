Wir schreiben das Jahr 1985, ein Junge und ein Mädchen lernen sich zufällig kennen und verlieben sich Hals über Kopf ineinander. Doch die Umstände verhindern, dass die beiden ein Paar werden. Sie verlieren sich aus den Augen, treffen sich 25 Jahre später wieder und werden endlich ein Liebespaar. Wer glaubt solche Geschichten gibt es nur in Hollywood-Filmen, der täuscht sich. Mit 29 Jahren verschenkte die frisch gebackene Mutter Carmen Nebel ihr Herz an den Komponisten Nobert Endlich. Als sich die beiden Nachwuchsstars zum allerersten Mal in einer TV-Show in der DDR begegneten, war es Liebe auf den ersten Blick: „Wir hatten uns sofort ineinander verliebt.“ Doch da beide in festen Händen sind und zu Hause neugeborene Kinder haben, erhält ihre Liebe keine Chance. 1987 reiste Norbert Endlich mit seiner Band H&N in die BRD, blieb in Hamburg sesshaft und warf nie mehr einen Blick zurück.