Henrik Stoltenberg & Paulina Ljubas: Jetzt packt Verführer Dominik ALLES aus!

Doch dann wurden die beiden vom Alltag eingeholt. "Sie lebt in Köln, ich in Wien. Da kann man sich nicht so oft sehen. Ich habe dann auch meine Abschlussprüfungen geschrieben und hatte mega viel Stress. Wenn man sich in dieser Stresssituation befindet, hat man auch keinen Bock, jedes Wochenende nach Köln zu fliegen." Die beiden hätten sich ausgesprochen und sind zu dem Entschluss gekommen, dass es doch nicht passt. "Wir haben das beide sehr gut aufgenommen. Wir haben immer noch ab und zu Kontakt. Es fließt kein böses Blut zwischen uns."