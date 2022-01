Herzogin Fergie: Herber Schlag gegen Ex-Mann Prinz Andrew!

Aber dann gab es plötzlich 2019 die ersten Vorwürfe von Virginia Giuffre (38) in den USA: Andrew habe sie 2001 als Siebzehnjährige dreimal sexuell missbraucht – in London, in Manhattan und auf der Karibikinsel Little St. James. Andrew stritt alles ab. Fergie hielt zu ihm. Das hat sich jetzt geändert. In Rom, wo Fergie gerade ihr neues Kinderbuch vorstellte, schlug sie auf einmal neue Töne an. "Ich habe erst einmal das Pause-Zeichen gesetzt", stellte sie klar. Und: "Ich verteidige Andrew, aber ich liebe ihn nicht mehr."

Wieso lässt sie jetzt ihren Ex-Mann fallen? Die Herzogin fürchtet um ihr Image. Denn Andrew steht wohl demnächst wegen des Vergehens in den USA vor Gericht. Eine Verurteilung scheint nicht mehr zu verhindern zu sein. Da distanziert sich Fergie mal lieber schnell …