Herzogin Kate: 4. Baby und Krönung! Ihr Glück ist perfekt

"William ist immer besorgt, wenn ich unter Einjährige treffe. Ich komme nach Hause und sage: 'Lass uns noch ein Baby haben'", plapperte die sonst so diskrete Kate vor einigen Monaten offen aus. Scheint, als sei ihr größter Wunsch in Erfüllung gegangen. Ihre Körpersprache ist absolut verräterisch: Immer häufiger tätschelt sie sich bei öffentlichen Terminen liebevoll den Bauch. Sie zeigt sich aktuell strahlender als je zuvor und auch ihre Hormone spielen völlig verrückt. Hier ein Küsschen für ihren William, da eine zärtliche Umarmung – ganz ungewöhnlich für das eher zurückhaltende Paar. Die vierte Schwangerschaft – für Royal-Experten ein perfektes Timing. Schließlich verlässt die Familie noch in diesem Sommer ihr Zuhause im Kensington-Palast, um nach Windsor zu ziehen. Ganz in die Nähe von Queen Elizabeth II. (96)! Ein ruhiges Plätzchen am Rande Londons – perfekt für eine Großfamilie! Und: ein idealer Ort für Kate, sich mit der Queen intensiv auf ihre Krönung im Frühjahr 2023 vorzubereiten. Nach all den Skandalen muss die Monarchie endlich wieder strahlen. Und wer könnte dies besser als Kate …