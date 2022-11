Herzogin Kate: Aus und vorbei! Sie kann so nicht weitermachen

Herzogin Kate ist für viele ein absolutes Vorbild - auch beim Thema Mode! Und eigentlich konnten treue Fans die Outfits des Royals fleißig nachkaufen und stylen wie ihr Vorbild. Denn immer wieder begeisterte die 4-fache Mama mit relativ preiswerten, aber trotzdem modischen Fashion-Pieces und machte sich so nahbar und beliebt. Selbst der britische Hof gab gern Auskunft darüber, welche Stücke sich in der Garderobe der Herzogin befinden, sodass die Bewunderer der royalen Gattin die Teile ohne Probleme nachshoppen konnten. Doch damit ist jetzt ein für alle Mal Schluss! Wie es nun heißt, will der Palast keine weiteren Informationen zu den Outfits von Herzogin Kate mehr herausgeben - mit einer krassen Begründung. "Es gab Momente, in denen sie eine wegweisende Rede gehalten hat und alle Leute haben danach gefragt, ob sie ihre Frisur geändert hat", berichtet ein Experte gegenüber dem "Daily Express". Verständlich, dass die überaus gebildete Kate nicht auf Äußerlichkeiten reduziert werden will. Doch schade ist es trotzdem. Schließlich ist Herzogin Kate ein großes Fashion-Vorbild für viele Frauen. Und damit hat sie etwas Wichtiges mit Lady Diana gemein...