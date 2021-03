Herzogin Kate: Baby-Jubel! Es ist ein kleines Mädchen

Auf diesen Moment hat Herzogin Kate so lange gewartet! Ihre Schwester Pippa Matthews ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Die 37-Jährige hat ein kleines Mädchen zur Welt gebracht. Wie die britische Zeitung "Hello" berichtet, erblickte sie am 15. März um 4:22 Uhr morgens das Licht der Welt und wog dabei 2,9 Kilogramm. Sie soll den Namen Grace Elizabeth Jane tragen. Wie süß!