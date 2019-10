Reddit this

Es wird nicht ruhig bei und ! Obwohl die erst im vergangen Jahr Prinz Louis zur Welt brachte, soll die Herzogin bereits erneut in anderen Umständen sein. Doch was ist dran an den Gerüchten?

Herzogin Kate & Prinz William in Pakistan

Aktuell befinden sich Herzogin Kate und Prinz William auf Auslandreise durch Pakistan und lassen dabei alle Herzen höher schlagen. Vor allem Kate verzaubert in ihren Märchen-Looks einfach jeden. Doch nicht nur Kates Styles sorgen in Pakistan für jede Menge Aufsehen. Wie nämlich nun enthüllt wurde, soll Kate und William auf ihrer Reise eine ganz bestimmte Person begleiten, die nun eine Schwangerschaft der Herzogin bestätigen könnte...

Hat sich Kate dadurch verraten?

Wie nun unter anderem im "Daily Star" zu lesen ist, sollen Kate und William auf ihrer Reise von dem Leibarzt der Herzogin begleitet werden. Für viele Royalisten Indiz genug, um von einer vierten Schwangerschaft der Herzogin auszugehen, So sind die der Meinung, dass Kate unter einer engmaschigen, medizinischen Betreuung stehen muss, um mögliche Risiken während der Schwangerschaft sofort behandeln zu können. Ob Kate und William wohl demnächst die Baby-Bombe platzen lassen? Wir können gespannt sein...

