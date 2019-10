Herzogin Meghan & Prinz Harry: Zuckersüße Neuigkeiten!

Reddit this

Jubel- für alle Royal-Fans! Obwohl sich die königliche Familie zu privaten Belangen weitestgehend bedeckt hält, feiern Harry, Meghan und Archie nun eine süße Premiere!

Erst vor einigen Tagen waren und noch dabei zu beobachten, wie sie durch Afrika tourten und alle royalen Fan-Herzen höher schlagen ließen. Mittlerweile ist das Paar mit Baby Archie wieder in England angekommen. Doch nun die süße Überraschung! Ihre Fans haben die Möglichkeit, sich nun die schönsten Momente der jungen Familie in Afrika in einer Dokumentation anzugucken. Harry, Meghan und Archie ließen sich nämlich von dem britischen Journalisten Tom Bradby begleiten, der über ihre Reise einen Film drehte!

Wie nun bekannt wurde, soll der Film mit dem Titel "Harry & Meghan: Eine Reise nach Afrika" am 20. Oktober, auf dem britischen Sender ITV ausgestrahlt. Auf der Seite des Senders heißt es: "m Dokumentarfilm sprechen der Herzog und die Herzogin von Sussex exklusiv mit Tom Bradby über die Ursachen und Probleme, die ihnen am Herzen liegen, und über ihren dynamischen und frischen Ansatz, moderne zu sein." Themen sollen unter anderem ihre öffentlichen Aufgaben und ihr Privatleben im Medienrummel sein. Wir können also gespannt sein...

