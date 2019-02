Reddit this

Es wird nicht still um und eine vermutete Schwangerschaft! Obwohl die schöne Frau von Prinz William erst vor knapp einem Jahr ihr drittes Kind, Prinz Louis, zur Welt brachte, machten in der letzten Zeit immer neue Schlagzeilen die Runde, in denen von einer vierten Schwangerschaft der Herzogin berichtet wurde. Doch ist Kate wirklich wieder schwanger?

Herzogin Kate und Prinz William: Auszeit aus zauberhaftem Grund!

Herzogin Kate: Baby Nummer 4?

Die Windsors sind momentan im absoluten Baby-Fieber! In knapp zwei Monaten soll das Baby von und das Licht der Welt erblicken. Doch damit nicht genug! Auch über Kate und William wird immer wieder gemunkelt, dass sie in den kommenden Monaten erneut Eltern werden sollen. Doch ist Herzogin Kate wirklich wieder in anderen Umständen? Bei einem ihrer jüngsten Auftritte spricht jedenfalls ein Indiz dafür...

Herzogin Kate: Versteckt sie ihren Baby-Bauch?

Momentan befinden sich Herzogin Kate und für einen Besuch in Nordirland. Dass dabei alle Blicke auf die schöne Herzogin gerichtet sind, ist definitiv nichts Neues. Eine Tatsache sticht den Royalisten allerdings ganz besonders ins Auge: Kate hält des Öfteren schützend ihre Hand vor ihren Bauch. Das dabei vor allem eine Frage im Vordergrund steht, ist klar: Versteckt Kate etwa einen Baby-Bauch? Die Antwort kennen leider nur William und Kate. Der Palast äußerte sich nämlich bis jetzt noch nicht zu einer möglichen Schwangerschaft der Herzogin. Wir können also weiterhin gespannt sein…