Herzogin Kate und Prinz William: Auszeit aus zauberhaftem Grund!

und werden sich in dieser Woche eine Pause von ihren königlichen Pflichten gönnen, um Zeit mit ihren Kindern, , und Prinz Louis verbringen zu können. Denn: George und Charlotte, haben, wie viele andere Kinder in Großbritannien, diese Woche Ferien. Die perfekte Gelegenheit für die Familie, endlich mal zu fünft Zeit für sich zu haben.

Nach all den großen Ereignissen in der letzten Zeit, haben sich Herzogin Kate und Prinz William auch wahrlich eine kleine Pause verdient. Es ist noch nicht bekannt, wo die royale Familie die Ferien verbringen wird, aber höchstwahrscheinlich werden sie nach Anmer Hall in Norfolk fahren, wo sie bereits nach der Geburt von Prinz George einige Zeit wohnten.

Kate und William sind absolute Familienmenschen

Da Prinz William und Herzogin Kate auch begeisterte Skifahrer sind, entscheiden sie sich aber vielleicht auch für einen Trip in die Berge. Um diese Zeit vor drei Jahren startete die damals vierköpfige Familie zu ihrem ersten Skiurlaub in den französischen Alpen, teilten danach süße Familienfotos aus dem Urlaub. Vielleicht können sich die Royal-Fans also bald auf Schnappschüsse von George, Charlotte und Louis im Schnee freuen.

Anfang des Monats hatte Herzogin Kate während eines Besuchs an einer Grundschule in Nord-London noch davon geschwärmt, dass sie am glücklichsten sei, wenn sie Zeit mit ihrer Familie verbringe. "Meine Familie macht mich glücklich. Und wir spielen gerne zusammen draußen und verbringen viel Zeit als Familie. Und das macht mich sehr glücklich." Dann dürfte die kleine Auszeit in den nächsten Tagen wohl ein wahrer Lichtblick sein...