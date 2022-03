Herzogin Kate: Gute Miene zum bösen Spiel! Ihr Plan gegen Meghan geht auf

Kate ist verletzt

Die royale Expertin Ingrid Seward ist sich sicher, dass Kate sich trotz ihrer Enttäuschung nichts anmerken lassen wird, wenn sie das nächste Mal auf Meghan trifft. "Sie wird sich sicher dabei fotografieren lassen, wie sie Meghan ein Küsschen gibt oder sie umarmt", erklärt sie im Gespräch mit dem "Mirror". "Sie muss es tun. Das ist Teil ihres Jobs. Ihre privaten Gefühle müssen genau das bleiben."

Wie bitter muss es sein, sich nicht öffentlich zu den Vorwürfen äußern zu können! Es soll Kate schrecklich verletzt haben, dass Meghan und Harry so offen über ihre Probleme gesprochen haben, obwohl sie wussten, dass sie sich nicht dagegen wehren kann. "Kate wollte nie, dass irgendein Hinweis auf einen Riss mit Meghan in der Presse herauskommt", verrät Katie Nicholl der "OK!"

Wie soll sie Meghan diese Aktion jemals verzeihen?