Herzogin Meghan: Die blinde Wut gegen Prinzessin Kate wird ihr zum Verhängnis

Von wegen Unschuldslamm! Während Meghan nicht müde wird, gebetsmühlenartig zu betonen, dass sie das Opfer in den Skandalen und Schlammschlachten der Briten-Royals ist, machen ihr die neuesten Enthüllungen einen Strich durch die Rechnung. Und das ist nicht nur peinlich, sondern auch außerordentlich rufschädigend, denn erneut steht die 41-Jährige als Lügnerin da. Denn: Ob im Interview mit Talkmasterin Oprah Winfrey oder in der eigenen Netflix-Doku: Meghan wird nicht müde, wieder und wieder zu betonen, dass sie "nichts über den Job" als Mitglied des britischen Königshauses wusste. Auch behauptete die 41-Jährige vehement, weltbekannte Mitglieder der royalen Family nicht zu kennen. So soll sie etwa Prinz Andrew für den Assistenten der Queen gehalten haben.

Doch mittlerweile ist klar: Meghan wusste sehr wohl, mit wem sie es zu tun hatte! Bevor sie im Jahr 2016 eine Beziehung mit ihrem späteren Ehemann Prinz Harry einging, unterhielt sie neben ihrem Job als Schauspielerin einen Lifestyle-Blog namens "The Tig". Der wurde zwar mit Bekanntwerden der royalen Liaison gelöscht, aber das Internet vergisst nichts. Wie die "Closer" berichtet, sollen der britischen "Daily Mail" nun Auszüge der Texte Meghans aus dem Jahr 2014 vorliegen, in dem die ihre Abneigung gegenüber Prinzessin Kate unmissverständlich zum Ausdruck bringt. "Kleine Mädchen träumen davon, Prinzessin zu sein", schrieb Meghan in dem Posting. Dann kommt die gehässige Anspielung auf die Hochzeit von Prinzessin Kate und Prinz William im Jahre 2011. "Erwachsene Frauen scheinen sich diese Kindheitsfantasie zu bewahren", notierte sie sarkastisch und lästerte weiter: "Schauen Sie sich nur den Prunk und die Umstände der königlichen Hochzeit und die endlosen Gespräche über Prinzessin Kate an."

Der endgültige Beweis: Ihre Aussage, dass sie sich nie über die britischen Royals oder ihren eigenen Ehemann informiert habe, ist damit also eine glatte Lüge. Abgesehen davon: Nicht weniger prunkvoll als Kates Hochzeit war später ihre eigene Trauung am 19. Mai 2018 auf Schloss Windsor. Diese neuen Schlagzeilen und Enthüllungen sind für Meghan aber mehr als ein peinliches Detail, sie bedrohen sogar ihre weitere Karriere in den USA. Denn wie heißt es so schön: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht! Und wer ganz oft lügt, dem hört man irgendwann einfach nicht mehr zu...

