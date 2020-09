Herzogin Kate: Jaa, dieses Foto beantwortet alle Schwangerschafts-Gerüchte!

Gestern war Herzogin Kate erstmals wieder bei einem Termin mit Prinz William zu bewundern und verzauberte ihre Fans in einem luftigen Sommerkleid in betörendem rot. Bei "Beigel Bake" backten die beiden für den guten Zweck und ließen dabei definitiv alle Herzen höher schlagen. Doch nicht nur ihr soziales Engagement sorgte für Aufsehen. Auch Kates Körpermitte lag im Fokus des Events. So wurde nämlich bei einem Blick auf ihren Look schnell deutlich, dass sich unter Kates Kleid definitiv kein Baby-Bauch versteckt! Kate präsentierte sich so schlank wie eh und je. Wie schade! Ob uns Kate und William in der nächsten Zeit dennoch mit einer süßen Baby-News überraschen werden? Wir können gespannt sein...