Herzogin Kate: Jetzt äußert sie sich erstmals zu der Tochter von Harry und Meghan

Auch wenn nach der Geburt von Lilibet immer wieder darüber berichtet wurde, dass William und Kate alles andere als begeistert sind, dass die Tochter von Meghan und Harry mit Zweitnamen Diana heißt, wirft Kate nun ein ganz neues Licht auf das Königshaus. So schwärmt die Herzogin nun in den höchsten Tönen davon, ihre Nichte endlich mal kennenzulernen. Laut "Brisant" soll Kate geäußert haben: "Oh, ich wünsche ihr nur das Beste. Ich kann es nicht erwarten, sie zu treffen. Wir haben uns noch nicht gesehen." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Leben der Royals gewähren.

Wann Kate und William ihre Nichte wohl das erste Mal zu Gesicht bekommen? Wir können gespannt sein...