Queen Elizabeth: So geht es ihr wirklich

Wie nun der Queen-Sohn Prinz Edward berichtet, sitzt der Schmerz über den Verlust von Prinz Philip in der royalen Familie immer noch tief. Vor allem der 100te Geburtstag von Prinz Philip hat nochmals alte Wunde aufgerissen. So hätte die royale Familie am liebsten den ganz besonderen Ehrentag des Queen-Gatten in vollen Zügen gefeiert. Laut "Leute heute" soll Prinz Edward offenbart haben: "Ganz egoistisch betrachtet, hätten wir ihn ja so gern in unserer Mitte gehabt. Aber Geburtstagfeierlichkeiten waren ja nicht unbedingt seins. Mein Vater wollte all das Aufhebens nicht. Er war nicht so euphorisch, was den 100. betraf – anders als wir. Also machen wir weiter, feiern, was hätte sein können, machen das Beste, etwas Positives, daraus." Wow! Ehrliche Worte, die intime Einblicke hinter die Palastmauern gewähren! Ob uns die Royals in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art versorgen werden? Wir können gespannt sein...