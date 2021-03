Herzogin Kate: Jetzt bricht sie endlich ihr Schweigen

Das funktionierte nicht immer reibungslos. So brachte Catherine wegen einer Meinungsverschiedenheit Meghan zum Weinen. Sie sah ihren Fehler ein, schickte der Schwägerin Blumen und entschuldigte sich. Meghan verzieh ihr – dachte Catherine zumindest. Denn die Amerikanerin beschrieb im Interview mit Oprah Winfrey (67) dieses Missverständnis nur als Spitze des Eisbergs. Und dass sie so direkt in eine schwere Depression getrieben wurde. "Niemand wollte helfen!", klagt Meghan.