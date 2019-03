Herzogin Kate: Juhu! Es wird ein Mädchen!

Es wird nicht ruhig um und . Seit einigen Wochen spitzen sich die Gerüchte, um eine mögliche Schwangerschaft der Herzogin, immer weiter zu. Doch damit nicht genug! Auch das Baby-Geschlecht soll bereits feststehen...

Seit dem Besuch von Herzogin Kate und Prinz William in Irland, machen immer neue Baby-Schlagzeilen um das royale Ehepaar die Runde. Der Grund dafür: Herzogin Kate soll in Irland unverblümt darüber gesprochen haben, dass sie sich nichts sehnlicher wünschen würde, als ein weiteres Baby. Wie ein Insider behauptet, soll die Herzogin sogar bereits in anderen Umständen sein und die Schwangerschaft noch so lange geheim halten, bis das Baby von und das Licht der Welt erblickt hat. Doch damit nicht genug…

Herzogin Kate: Wird es ein Mädchen?

Wie nun ein Insider gegenüber "InTouch Weekly" verraten haben soll, sollen sich Kate und William schon jetzt darüber im klaren sein, dass sie noch ein weiteres Mädchen bekommen werden. So erklärt die Quelle: "Kate hat angedeutet, dass die gleichen Gelüste habe, wie bei der Schwangerschaft mit Charlotte - Curry und Pizza". Er fügt hinzu: "Kate wollte schon immer zwei Mädchen und zwei Jungs." Was für HAMMER- ! Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerten sich Kate und William noch nicht zu den Gerüchten. Wir können also weiterhin gespannt sein.