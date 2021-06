Herzogin Kate: Neuer Titel! Sie wird keine Herzogin mehr sein

Wie nun Verfassungsexperte Iain Mac Marthanne gegenüber "Express" berichtet, würde eine Thronbesteigung von Prinz Charles auch im Leben von Kate und William einige auf den Kopf stellen. So würde Charles als König seinen jetzigen Titel an seinen Sohn und dessen Frau weitergeben. Verfassungsexperte Iain Mac Marthanne erklärt: "Wenn Prinz Charles König wird, wird Prinz William als sein ältester Sohn und männlicher Erbe automatisch Herzog von Cornwall in England und Herzog von Rothesay in Schottland werden, zusätzlich zum Herzog von Cambridge, was er derzeit ist." Sollte jedoch Charles auf die Krone verzichten und William zum König machen, würde auch Kate ihren Titel als Herzogin für immer verlieren. Der Verfassungsexperte ergänzt, dass die Beauty dann den Titel der Queen Consort tragen würde.

Solange die Queen allerdings noch an der britischen Spitze ist, sind diese Änderungen vorerst Zukunftsmusik und treten hoffentlich noch lange nicht in Kraft...