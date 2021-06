In England regeln der Bill of Rights" (1689) und der "Act of Settlement" (1701) seit jeher die britische Thronfolge. Es gilt das Prinzip der Primogenitur. Somit haben Erstgeborene und ihre Nachfahren Vorrang vor den anderen Kindern der Königin oder des Königs. Im Falle von Queen Elizabeth II. (1926) bedeutet dies, dass Prinz Charles (1948) und seine Söhne Vorrang vor ihren anderen Kindern Prinz Andrew (1960), Prinzessin Anne (1950) und Prinz Edward (1964) haben. Seit 2013 ergänzt der "Succession to the Crown Act", der die männliche Primogenitur abschaffte, die zuvor bestehenden Regelungen. Seither haben männliche Nachkommen keinen Vorrang mehr vor erstgeborenen Mädchen.

Bisherige Reihenfolge der Thronfolge in England (Platz 1 bis 10):