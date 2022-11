Herzogin Kate: Pommes und saure Gurken - sie kann die Baby-News nicht mehr für sich behalten

Nur Ehemann William musste erst überzeugt werden. Noch im Januar scherzte Kate: "William macht sich immer Sorgen, wenn ich unter einjährige Kinder treffe, dass ich nach Hause komme und sage: 'Lass uns noch eins haben.'" Wenige Monate später witzelte William beim Besuch der St. John’s Primary School in Glasgow über seine Liebste, die gerade mit einigen Schülern ein Baby bewunderte: "Können Sie meine Frau hier rausbringen, bevor sie noch auf Gedanken kommt." Wie wir jetzt wissen – es war vergebene Liebesmüh.

Nach der großen Trauer um die Queen gibt es nun also wieder einen Lichtblick. "Kate strahlt", verrät die Quelle, die hinzufügt, dass die Prinzessin von Wales bereits Babykleidung kaufte und vor allem Hunger auf Pommes und saure Gurken hat. Und der kleine Louis wünscht sich einen Baby-Bruder, während Charlotte auf eine Schwester hofft. "Selbst Harry schickte William und Kate bereits eine Nachricht und gratulierte. Und er rief Kate an, um ihr zu sagen, wie schön es war, sie in England zu sehen", so der Insider weiter.

Nur Elizabeth kann nicht mehr miterleben, wie ihr Ur-Enkelchen geboren wird. Aber sie wird vom Himmel aus über das Baby wachen.