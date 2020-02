Herzogin Kate & Prinz William: Dieses Bild ist eine Sensation!

Wie schön! In den letzten Wochen wurde das britische Königshaus von einer Reihe von Skandalen erschüttert, die es mächtig in sich hatten. Um so schöner somit einer der jüngsten Schnappschüsse von und ...

Herzogin Meghan: Herber Schlag für das Königshaus!

Kate und William absolvieren Termin mit Charles und Camilla

Gestern waren Herzogin Kate und Prinz William dabei zu sehen, wie sie mit und Herzogin Camilla gemeinsam das Defence Medical Rehabilitation Centre (DMRC) in Loughborough besuchten. Dabei handelt es sich um eine Einrichtung, in der verletztes Militärpersonal medizinisch betreut wird. Für alle Royalisten eine absolute Sensation! Schließlich absolvieren die Royales so gut wie nie gemeinsame Termine. Das somit die Schnappschüsse des Besuches, die via " " gepostet wurden, nicht lange unkommentiert bleiben, ist klar...

Die royalen Fans sind begeistert

"Sie alle leisten Großartiges und arbeiten als Team. Ich wünsche Ihnen allen mehr Kraft. Lang leben die Königin und die Monarchie", "Ich bin verliebt in diese 4 zusammen!!!!" sowie "Es ist schön zu sehen, dass ihr 4 gemeinsam Aufgaben erledigt", sind nur einige Kommentare, die unter dem Post zu finden sind. Ob Kate, William, Charles und Camilla in der nächsten Zeit wohl noch mehr Termine zu viert absolvieren werden? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?