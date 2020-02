Herzogin Meghan: Herber Schlag für das Königshaus!

Reddit this

Oh je! Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Vor gut einem Monat machten und mit ihrem Austritt aus dem Königshaus von sich Reden. Danach zogen sie sich nach Kanada zurück. Doch während die beiden in Großbritannien schmerzlich vermisst werden, scheint Meghan ihr neues Leben in vollen Zügen zu genießen...

Meghan und Harry ziehen sich immer mehr zurück

Obwohl Harry stets zu den beliebtesten Familienmitgliedern der Royales zählte, verlor er nach dem "Megxit" immer mehr an Ansehen. Aber auch Meghan geriet immer wieder ins Kreuzfeuer der Negativ-Presse! Viele gingen dabei sogar so weit, dass sie der die Schuld daran gaben, dass Harry sich vom Königshaus abwendet. Für Meghan jedoch kein Grund, um ein schlechtes Gewissen zu haben. Wie nämlich nun ein Insider berichtet, soll sich Meghan in ihrem neuen Leben mächtig wohl fühlen...

Meghan genießt die Zeit

"Sie sagt, sie habe das Gefühl, ihr sei eine Last von der Schulter genommen worden", heißt es nun durch eine Quelle gegenüber "DailyMail.com" über Meghan und ihr Leben in Kanada. Ebenfalls ergänzt der Insider: "Meghan kocht und bereitet hausgemachte Babynahrung für Archie zu." Aber auch beruflich will Meghan wieder voll durchstarten: "Meghan erzählte, ihre Arbeit mit Disney sei noch lange nicht vorbei. Das Synchronsprechen sei nur der Anfang und es werden weitere Kooperationen folgen." Autsch! Worte, die vor allem beim Königshaus auf wenig Begeisterung stoßen werden. Wie es wohl mit Meghan und Harry weiter geht? Wir können gespannt sein...

