Herzogin Kate: Schwanger mit Baby Nummer 4? Diese Geste ist eindeutig

Wie nun einige aufmerksame Royalisten nach dem Abpfiff beobachteten, wandere die Hand von Herzogin Kate direkt auf ihren Bauch und verweilte dort für längere Zeit. Für einige Royal-Fans ein eindeutiges Indiz: Kate muss erneut schwanger sein! So wurde nach dem Bild im Netz heftig darüber spekuliert, ob Kate damit ihr süßes Schwangerschaftsgeheimnis selber gelüftet hat. Die Frage "Kate schwanger?" stellte den verlorenen EM-Sieg damit sogar fast in den Schatten. Doch erwarten die Beauty und William wirklich ein viertes Baby? Es wäre zumindest keine Überraschung! Erst vor gut einem Monat erklärte Royal-Experte Duncan Larcombe gegenüber "OK!": "Ich wäre nicht überrascht, wenn sie ein viertes Baby bekommen würden." Bleibt somit eigentlich nur abzuwarten, wie es bei Kate und William weiter geht...