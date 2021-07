Prinz Harry: Bittere Reue - Will er wieder zurück?

Wie nun Royal-Experte Duncan Larcombe gegenüber "Express" erklärt, ist er der festen Überzeugung, dass Prinz Harry seinen Entscheidung irgendwann anzweifeln wird. So erklärt er über Harry: "Er wird sich fragen, wofür er alles aufgegeben hat." Nachdem Prinz Harry und Herzogin Meghan ihren Austritt aus dem Königshaus bekannt gaben und sich in ihrem Skandalinterview mit Oprah schlecht über die Krone äußerten, überschlugen sich fast täglich die Negativ-Schlagzeilen über die beiden Ex-Royals! Ein Zustand, den Harry gerade aus reiner Liebe über sich ergehen lässt: "Er befindet sich noch in der Flitterwochen-Phase", ergänzt der Royal-Experte abschließend. Ob Harry in den kommenden Monaten wohl eine krasse Kehrtwende einlegen wird? Wir können definitiv gespannt sein, wie es für ihr und Meghan weiter geht...