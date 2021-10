Herzogin Kate: Skurriles Verbot! Diese Lebensmittel darf sie abends nicht essen

Mittlerweile ist es kein Geheimnis mehr, dass die Royals zahlreiche Regeln haben, an die sich alle halten müssen. Es ist bekannt, dass Herzogin Meghan große Probleme damit hatte, sich an das Leben im Palast zu gewöhnen. Kein Wunder: Als US-Schauspielerin war sie einen völlig anderen Lifestyle gewohnt und hatte eigentlich immer alle Freiheiten. Auch Herzogin Kate musste sich wahrscheinlich erst an die zahlreichen Regeln gewöhnen. Eine davon ist aber besonders skurril...