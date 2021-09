Herzogin Kate & Herzogin Camilla: Erbitterter Kampf! Kate nimmt ihr alles weg

Schon vor einigen Wochen machte die Meldung die Runde, dass Kate und William den Kensington Palast verlassen wollen, um näher an der Queen zu wohnen. Ihre erste Wahl als neues Familiendomizil soll dabei Schloss Windsor sein, wo sich die Queen vom royalen Geschehen gerne zurück zieht. Eigentlich eine schöne Idee. Womit Kate und William jedoch gar nicht gerechnet haben: Camilla und Charles haben ebenfalls ein Auge auf Windsor geworfen und sollen mit Umzugsdanken spielen! Für die Queen keine leichte Situation! Doch die Entscheidung soll bereits gefallen sein! Wie nämlich jetzt eine Quelle offenbart, sollen Kate und William um das Schloss bereits das Rennen gemacht haben. So berichtet ein Insider gegenüber "New Idea": "William hat Camilla geschlagen - es sieht momentan so aus als würde er eher das Ok der Queen bekommen." Weiter heißt es: "Camilla ist wütend. Sie ist mit dem nächsten König verheiratet und ihre Bitte um Windsor wurde von der Queen nach sehr kurzer Überlegung abgeschmettert." Ob sich die royalen Wogen wohl wieder glätten? Wir können gespannt sein...