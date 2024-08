Royals: Was hat Prinzessin Kate? Gesundheits-Updates nach Krebs-Diagnose

Was jedoch bekannt ist, ist, dass Kate sich nach der OP einer adjuvanten Chemotherapie unterzogen hat, welche eine unterstützende Behandlungsmaßnahme in der Krebstherapie ist. Da diese Therapieform nur bei bestimmten Krebsarten angewendet wird, könnte sie Hinweise darauf geben, an welchem Krebs die Prinzessin von Wales erkrankt ist.

Eine adjuvante Chemotherapie wird durchgeführt, um das Rückfall- und letztlich auch das Sterberisiko zu senken. Sie startet zumeist sechs bis acht Wochen nach einer Operation und wird häufig bei den folgenden Krebsarten angewendet:

Mammakarzinom (Brustkrebs)

Kolonkarzinom (Dickdarmkrebs)

Rektumkarzinom (Enddarmkrebs)

Prostatakarzinom (Prostatakrebs)

Wie das "Deutsche Krebsforschungszentrum" informiert, sind bei Frauen zwischen 30 und 45 Jahren vor allem drei Krebsarten verbreitet: Brustkrebs, Gebärmutterhalskrebs und Darmkrebs. Bei letzterem ist die Sterberate bei jungen Menschen vor allem in Europa, darunter besonders in Großbritannien, angestiegen, wie das Fachjournal "Annals of Oncology" berichtet. An welcher Art von Krebs Prinzessin Kate wirklich erkrankt ist, wurde nie öffentlich gemacht.